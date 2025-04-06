Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили ударом беспилотника радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-48 в районе населенного пункта Уды в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что военные обнаружили и уничтожили замаскированную переносную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

Кадыров добавил, что контроль за Вооруженными силами Украины на указанной территории осуществляет батальон «Ваха» спецназа «Ахмат» совместно с другими подразделениями ВС России.

До этого сообщалось, что активность армии Украины на Липцовском направлении Харьковской области может быть связана с переброской подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады, сформированной из 18-24-летних украинцев. На Липцовском направлении разведчики вскрыли, а артиллеристы уничтожили САУ М109 Paladin 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Также бойцы спецназа «Ахмат» рассказали о столкновении с элитными подразделениями Вооруженных сил Украины.

Ранее группировка «Запад» уничтожила пять станций Starlink.