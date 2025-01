Ученые обнаружили 81 кубический километр воды под землей в горах

Ученые из Орегонского университета в США обнаружили в центральной части Каскадного хребта подземный водоносный горизонт объемом не менее 81 кубического километра. Этот объем воды почти в три раза превышает максимальную емкость озера Мид, главного водного резервуара на реке Колорадо. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Водоносный горизонт — это слой горных пород или осадков, который содержит и пропускает воду, обеспечивая ее движение через поры или трещины в этих породах. Такие горизонты могут быть насыщены водой в различных количествах, и именно они являются источниками подземных вод, которые могут быть использованы для водоснабжения, орошения и других нужд.

«Это как гигантская водяная башня, спрятанная в горах,» — объяснил Лейф Карлстром, ведущий исследователь и геолог.

Большинство жителей Орегона получают питьевую воду из рек, истоки которых находятся в Каскадном хребте. Например, река Маккензи, питающая город Юджин, берет начало у источников, подпитываемых этим водоносным горизонтом.

Новое исследование показало, что горизонт в Орегоне сформировался в результате вулканической активности, которая миллионы лет назад создала пористые вулканические породы, способные удерживать огромные объемы воды. При этом большие объемы воды, взаимодействуя с магмой, могут спровоцировать взрывные извержения, выбрасывающие в атмосферу пепел и газы.

Для анализа ученые использовали данные буровых исследований, начатых еще в 1980–1990-х годах в поисках геотермальных ресурсов. Измеряя температуру на различных глубинах, они обнаружили, что вода, проникая через трещины в вулканических породах, охлаждает их на больших глубинах. Это позволило исследователям определить объем и глубину водоносного горизонта. Несмотря на большие объемы воды, Карлстром предупредил, что этот ресурс ограничен и требует бережного использования. Горизонт питается в основном снегом, однако из-за изменений климата снежный покров в регионе стремительно уменьшается, а все больше осадков выпадает в виде дождя.

«Это геологический подарок, но его устойчивость зависит от наличия восполняемых источников,» — отметил соавтор исследования Гордон Грант.

Ученые считают, что необходимо продолжить изучение водоносного горизонта, чтобы понять, как он будет реагировать на изменения климата и погодные аномалии в будущем.

Ранее ученые выяснили, как таяние льдов Антарктики может вызвать крупные извержения вулканов.