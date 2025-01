Ученые наконец-то раскрыли тайну обоняния пауков

Международная команда исследователей, проведя десятилетние исследования, наконец-то смогла объяснить, как пауки чувствуют запахи. Оказалось, что самцы пауков используют специальные волоски на ногах, известные как сенсиллы, для распознавания феромонов самок. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Сенсиллы — это микроскопические структуры, выполняющие сенсорные функции, такие как восприятие запахов, прикосновений или вибраций. У насекомых аналогичную роль выполняют антенны — парные придатки на голове, которые оснащены множеством сенсилл. Эти антенны помогают обнаруживать запахи, температуру и другие факторы окружающей среды.

У пауков, в отличие от насекомых, нет антенн. Однако новое исследование выявило, что сенсиллы, расположенные на верхней части ног самцов, выполняют сходную функцию. Они обладают высокой чувствительностью к воздушным химическим соединениям, таким как феромоны, и играют важную роль в поиске партнера.

Эксперименты показали, что даже минимальное количество феромонов вызывает активность в нервных клетках, связанных с сенсиллами. Это подтверждает их функцию как обонятельных рецепторов. Распределение сенсилл на ногах пауков продемонстрировало интересную закономерность: они встречаются только у взрослых самцов, что подчеркивает их значимость в размножении.

Дополнительные исследования показали, что сенсиллы распространены среди большинства видов пауков, но отсутствуют у некоторых примитивных групп. Это свидетельствует о том, что такие структуры развивались независимо в процессе эволюции.

По мнение ученых, их открытие закладывает основу для дальнейшего изучения поведения пауков и их взаимодействия с окружающим миром.

