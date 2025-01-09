Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые наконец-то раскрыли тайну обоняния пауков

PNAS: десятилетнее исследование пролило свет на механизм обоняния у пауков
close
Depositphotos

Международная команда исследователей, проведя десятилетние исследования, наконец-то смогла объяснить, как пауки чувствуют запахи. Оказалось, что самцы пауков используют специальные волоски на ногах, известные как сенсиллы, для распознавания феромонов самок. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Сенсиллы — это микроскопические структуры, выполняющие сенсорные функции, такие как восприятие запахов, прикосновений или вибраций. У насекомых аналогичную роль выполняют антенны — парные придатки на голове, которые оснащены множеством сенсилл. Эти антенны помогают обнаруживать запахи, температуру и другие факторы окружающей среды.

У пауков, в отличие от насекомых, нет антенн. Однако новое исследование выявило, что сенсиллы, расположенные на верхней части ног самцов, выполняют сходную функцию. Они обладают высокой чувствительностью к воздушным химическим соединениям, таким как феромоны, и играют важную роль в поиске партнера.

Эксперименты показали, что даже минимальное количество феромонов вызывает активность в нервных клетках, связанных с сенсиллами. Это подтверждает их функцию как обонятельных рецепторов. Распределение сенсилл на ногах пауков продемонстрировало интересную закономерность: они встречаются только у взрослых самцов, что подчеркивает их значимость в размножении.

Дополнительные исследования показали, что сенсиллы распространены среди большинства видов пауков, но отсутствуют у некоторых примитивных групп. Это свидетельствует о том, что такие структуры развивались независимо в процессе эволюции.

По мнение ученых, их открытие закладывает основу для дальнейшего изучения поведения пауков и их взаимодействия с окружающим миром.

Ранее ученые выяснили, что лягушки-кузнечики способны ходить по воде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами