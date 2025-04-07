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СМИ: Евросоюз потерял более €1 трлн после отказа от российских энергоресурсов

«Ведомости»: ЕС потерял €1,3 трлн, отказавшись от российских энергоресурсов
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Yves Herman/Reuters

Страны Евросоюза потеряли €1,3 трлн, отказавшись от российских энергоресурсов. Об этом пишут «Ведомости».

«С учетом всех косвенных эффектов общие потери экономики Евросоюза превысили €1,3 трлн, или 2,4%», — говорится в публикации.

В результате жители ЕС недополучили €1,6 трлн доходов, подчеркнуло издание.

«Ведомости» подсчитали, что за импорт энергоресурсов в 2022–2024 годы страны ЕС переплатили €544 млрд. Эти деньги заработали США, Великобритания, Норвегия и страны Ближнего Востока.

В конце января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Запада заплатили высокую цену за достижение свободы от российских энергоносителей. По ее словам, импорт газа из России сократился примерно на 75%.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что после отказа от российских энергоносителей ряд домохозяйств и предприятий «столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию». Это привело к тому, что отдельные производства закрываются, а химическая и автомобильная отрасли находятся на грани, добавила глава ЕК.

Ранее в ЕС предложили возобновить импорт газа из России.

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