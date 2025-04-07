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Россиян предупредили об опасности нелечения глистов у кошек

Доцент Меликова: нелечение глистов у кошек грозит поражением организма
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Shutterstock/Gennadiy Naumov

Глисты у кошек, или гельминты – это паразиты, которые могут обитать как в организме животных, так и человека. Для профилактики обработки от глистов проводят раз в три месяца, особенно это актуально для тех животных, которые гуляют на улице. Если пренебрегать обработками, возможно возникновение различных заболеваний. В случае заражения питомца паразитарными инфекциями необходимо незамедлительно начать лечение, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова.

«Причин попадания глистов в организм животного может быть много — от несоблюдения гигиены до кормления сырым мясом и поедания на свободном выгуле мелких птиц и мышей. Самочувствие животного при этом резко ухудшается – снижается его активность, пропадает аппетит, возникает рвота и неоформленный стул. Многие владельцы, видя в экскрементах червей, бегут в ветаптеку за глистогонным. Однако для сохранения здоровья питомца важна не просто дегельминтизация, а комплексная терапия, предложенная ветеринарным врачом по результатам проведенных исследований», — объяснила она.

Даже после дегельминтизации питомцы продолжают перебаливать: иммунитет остается сниженным, нарушается микрофлора кишечника и развивается энтероколит. Осложнения после поражения организма паразитами могут привести к летальному исходу.

Воспалительный процесс покажет анализ крови, а степень поражения желудочно-кишечного тракта — УЗИ брюшной полости. Соблюдение рекомендаций врача по дегельминтизации, восстановлению микрофлоры кишечника путем строгой диеты и использования препаратов поможет питомцу и ускорит выздоровление.

«При сильном поражении организма глистами придется давать средство против глистов в течение пяти дней. Диета животного, которое было поражено глистами, должна базироваться на специальном гастроэнтерологическом легко усвояемом корме. Питание — каждые 3-4 часа. При этом нежелательно, чтобы пища лежала в миске более 4 часов. Также необходимо следить за тем, чтобы в доступе у питомца была чистая вода, которую необходимо менять два раза в день», — резюмировала эксперт.

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