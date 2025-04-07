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Посол оценил размещение ядерного оружия в Белоруссии

Посол Ганевич сообщил, что размещение в Белоруссии ядерного оружия оправданно
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Министерство обороны РФ

Размещение на территории Белоруссии тактического ядерного оружия РФ является оправданным решением, поскольку Евросоюз взял курс на милитаризацию. Об этом сообщил белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич в беседе с РИА Новости.

«Евросоюз избрал путь дальнейшей милитаризации <…> В такой ситуации руководством Беларуси было принято абсолютно оправданное решение о создании дополнительных элементов сдерживания», — отметил он.

Ганевич уточнил, что такими элементами сдерживания стали тактическое ядерное оружие и современные комплексы гиперзвуковых баллистических ракет российского производства на территории Белоруссии.

В январе министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что операция по размещению российского тактического ядерного оружия в Белоруссии стала уникальной по своим скорости и скрытности. По его словам, сначала решение о размещении ядерного оружия было принято на уровне глав двух государств. Далее перед военными ведомствами РФ и Белоруссии была поставлена соответствующая задача.

10 декабря 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что на территории страны действительно размещено ядерное оружие. Как он сказал, в республику были завезены десятки боеголовок.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила «эру вооружения Европы».

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