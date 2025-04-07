Пилотажная группа ВВС Британии может перейти на самолеты разработки РФ

Пилотажная группа Red Arrows («Красные стрелы») Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании может перейти на учебно-тренировочные самолеты M-346, которые итальянская компания Alenia Aermacchi разработала совместно с ОКБ имени Яковлева. Об этом пишет газета The Sun.

По ее информации, сейчас группа использует учебно-тренировочные самолеты Hawk, которые впервые начали производить около 50 лет назад. В 2020 году был закрыт завод оборонной компании BAE Systems в городе Браф на востоке Англии, где выпускались эти самолеты. Ожидается, что нынешний воздушный флот Red Arrows будет выведен из строя к 2030 году.

Как сообщает издание, минобороны Соединенного Королевства на этом фоне изучает возможность покупки самолетов за рубежом. Среди обсуждаемых вариантов — американо-шведский учебно-тренировочный самолет T7 Red Hawk, южнокорейский KAI T-50 и M-346. В военном ведомстве подтвердили The Sun эту информацию.

«Скоростной реактивный учебно-тренировочный самолет M-346 [компании] Aermacchi — один из нескольких вариантов, доступных на рынке», — цитирует издание слова заместителя министра обороны Соединенного Королевства Марии Игл.

При этом представитель итальянского военно-промышленного концерна Leonardo, с которым Alenia Aermacchi слилась в 2016 году, заявил, что стороны пока не вели переговоры о M-346 для группы.

Бывший начальник штаба британских ВВС (1992–1997) Майк Грэйдон выразил мнение, что переход на M-346 стал бы «экстраординарным решением, которое вызвало бы общественный резонанс». Такой же точки зрения придерживается экс-помощник начальника штаба королевских ВВС (2013–2015) Эдвард Стрингер, который сказал, что Red Arrows должна «продвигать британскую технику, методы подготовки и умения».

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