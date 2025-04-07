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Стало известно, сколько СБУ обещала Чалому за посылку со взрывчаткой для офицеров РФ

СБУ обещала Чалому тысячу рублей за посылку со взрывчаткой для офицеров ВС РФ
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Depositphotos

Спецслужбы Украины обещали платить по 1 тыс. рублей уроженцу Киева Вадиму Чалому за одну посылку почти с 900 граммами взрывчатки, которую он передал трем высокопоставленным офицерам Вооруженных сил России под видом подарка от сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«После того, как обвиняемый прошел тестовые задания от украинских кураторов, ему пообещали выплачивать по одной тысяче рублей за каждую доставленную посылку офицерам Минобороны РФ, которые выполняют задачи, связанные с проведением СВО», — сказано в документах.

В них отмечается, что в погоне за легкими деньгами киевлянин, имеющий гражданство РФ, согласился на такое денежное вознаграждение. За последнюю посылку Служба безопасности Украины (СБУ) пообещала мужчине 4 тыс. рублей, но деньги за это он не получил.

По данным следствия, Чалый курьерской службой передал взрывные устройства трем полковникам Вооруженных сил России. Они были оформлены в виде посылок и преподносились как подарки для сослуживцев. Никто не пострадал, поскольку получатели были в командировках, уточняет агентство.

13 марта Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла серию терактов украинских спецслужб в отношении российских военных и госслужащих. В аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях обнаружено пять посылок, содержащих самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы, которые были обезврежены прибывшими на место происшествия взрывотехниками ФСБ России. Взрывные устройства предназначались адресатам в Москве, Воронеже, в Краснодарском крае и в Саратовской области.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против крымского митрополита Тихона.

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