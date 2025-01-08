Лягушки-кузнечики способны ходить по воде, выяснили ученые

Исследователи из американской компании Virginia Tech изучили необычное поведение лягушек-кузнечиков, которые создают иллюзию «бега» по воде. Работа опубликована в журнале Journal of Experimental Biology (JEB).

Лягушки-кузнечики, обитающие в Вирджинии и Северной Каролине, стали предметом исследования ученых благодаря своей удивительной способности прыгать по водной поверхности. Это явление, известное как «скольжение», долгое время оставалось малоизученным. Команда исследователей под руководством профессора Джейка Сочи использовала высокоскоростные камеры, чтобы детально исследовать движение лягушек во время скольжения. Это позволило им лучше понять его природу.

Хотя на первый взгляд кажется, что лягушки скользят по поверхности, не касаясь воды, записи показали, что это не так. Каждый прыжок начинается с полного погружения тела под воду, откуда лягушка мощным толчком ног выталкивает себя вверх.

«Мы были обмануты скоростью этих животных. Они кажутся камушками, скачущими по воде, но на самом деле это серия прыжков и погружений», — пояснил профессор Сочи.

Каждый цикл прыжка включает четыре стадии: толчок, полет, приземление и подготовка к следующему прыжку. Лягушка отталкивается от воды, находясь под ее поверхностью, а затем движется в воздухе с вытянутыми задними ногами. Опускаясь обратно в воду, она первым делом погружает в нее передние ноги первыми, а затем и все тело. В конце цикла задние ноги снова сгибаются, готовясь к следующему прыжку.

Ученые наблюдали, как лягушки выполняют до восьми таких прыжков подряд за секунду. Такое поведение уникально среди лягушек и может вдохновить создание роботов, способных эффективно передвигаться по воде.

«Мы можем использовать этот механизм для разработки новых дронов», — добавила аспирант Талия Вайс, соавтор исследования.

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