Трамп назвал условие заключения сделки с КНР

Соединенные Штаты могут заключить сделку с Китаем только в том случае, если будет устранен дефицит торгового баланса между странами, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом, ссылаясь на выступление главы Белого дома перед журналистами, сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что США теряют сотни миллиардов долларов в год из-за Китая. Поэтому, если не будет решена проблема торгового дефицита, Вашингтон не пойдет на заключение сделки с Пекином.

Президент отметил, что США, введя против КНР жесткие санкции, действуют совершенно правильно.

6 апреля газета Wall Street Journal сообщила, что Китай отказался от планов заключения глобальной сделки с США и теперь готовится к полноценной торговой войне с Америкой.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились.

Ранее биржевые индексы США обрушились на 5% из-за новых пошлин Китая.