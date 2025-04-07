Трамп объяснил, почему в США сорвалась сделка по покупке TikTok

Сделка по покупке сервиса TikTok в США сорвалась из-за торговых пошлин, введенных американской администрацией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами, пишет ТАСС.

«Китай поменял условия из-за пошлин. Если бы я хоть немного снизил пошлины, они бы одобрили эту сделку за 15 минут», — отметил он.

Трамп подчеркнул, что случившееся демонстрирует «силу пошлин».

4 апреля Трамп принял решение продлить работу в стране сервиса TikTok еще на 75 дней. Глава Белого дома рассказал, что его администрация «очень усердно работала над сделкой по спасению TikTok» и добилась «огромного прогресса». Решение о продлении работы сервиса необходимо, чтобы гарантировать подписание всех «одобрений», добавил он.

До этого Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Китай вводит ответные пошлины в 34% на товары из США.