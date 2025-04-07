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Российские химики синтезировали новый антидепрессант

В СамГТУ синтезировали новый антидепрессант

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Самарский государственный технический университет

Ученые Сотрудники кафедры «Органическая химия» Самарского политеха совместно с коллегами обнаружили новое соединение, которое содержит фрагмент гамма-аминомасляной кислоты. Оно может стать новым антидепрессантом. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) в организме выполняет функцию нейромедиатора, регулируя механизмы возбуждения и торможения. При лечении депрессии, тревоги или других расстройств используют препараты, которые воздействуют именно на ГАМК.

«Наша основная задача – поиск и разработка методов синтеза новых молекул с фрагментом ГАМК, потенциально применимых как лекарственные препараты. Это необходимо для расширения библиотеки таких лекарственных кандидатов. Препараты такого строения могут быть использованы в терапии нейродегенеративных заболеваний (например, Альцгеймера и Паркинсона)», – рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры Кристина Храповицкая.

Ученые обнаружили перспективный лекарственный кандидат адамантанового ряда, содержащий фрагмент гамма-аминомасляной кислоты. Соединение обладает выраженным транквилизаторным и антидепрессивным действием. В данный момент ученые разрабатывают новые подходы к синтезу веществ с фрагментом гамма-аминомасляной кислоты.

«Наша работа включает компьютерное прогнозирование биологических свойств получаемых молекул, непосредственно их синтез и исследование образцов полученных соединений на нейротропное и противовирусное действие. Разработка подходов к таким соединениям позволит приблизиться к созданию новых инновационных лекарственных препаратов», – добавил руководитель исследований, завкафедрой Юрий Климочкин.

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