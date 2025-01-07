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Плавка серебра в Древнем Риме понизила средний уровень IQ

Загрязнение свинцом в Древнем Риме могло снизить средний уровень IQ на 3 пункта
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Giovanni Paolo Panini

В Древнем Риме токсичный свинец был настолько распространен в воздухе, что IQ среднестатистического человека мог снизиться на 2,5–3 пункта. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование поднимает вопрос, какую роль сыграло загрязнение свинцом в падении Римской империи. Свинец, мощный нейротоксин, который остается угрозой здоровью человека по сей день. Не существует безопасного количества для организма. Его воздействие приводит к трудностям в обучении, репродуктивным проблемам, проблемам с психическим здоровьем, а также повышает риск потери слуха.

Авторы связали свинец, обнаруженный в образцах льда из Гренландии, с древнеримскими плавильнями серебра и выяснили, что загрязнение от них могло повлиять на большую часть Европы.

Ученые пояснили, что в процессе плавки серебра свинец прикреплялся к частицам пыли в атмосфере. Небольшая часть этих частиц была сдута и осела в Гренландии.

Исследователи обнаружили, что уровень свинца в Риме был примерно в два раза выше, чем уровень, которому подвергаются американские дети сегодня. Больше всего свинца в крови было у людей, проживавших ближе всего к серебряным рудникам в Иберии (современная Испания).

Однако полученные результаты, скорее всего, не отражают всего масштаба последствий воздействия свинца на здоровье жителей Древнего Рима, поскольку римляне подвергались воздействию свинца и через другие источники, включая вино, подслащенное в свинцовых сосудах, свинцовую сантехнику и свинцовые кубки для питья, подчеркивает NBC.

Ранее сообщалось, что в древнейшем вине обнаружены кремированные человеческие кости.

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