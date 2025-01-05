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Создан новый дешевый способ выращивания мини-органов для опытов

PNAS: белок кишечных бактерий позволил культивировать органоиды
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Photo courtesy of Stephen Meltzer/M.D.

Нидерландские ученые из Институте Хабрехта разработали новый способ выращивания органоидов — крошечных органов, имитирующих полноразмерные аналоги. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Органоиды использую в лабораторных экспериментах для тестирования лекарств и изучения болезней на живых моделей.

Для культивации мини-копий органов клеткам нужна среда, похожая на внеклеточный матрикс в организме. Внеклеточный матрикс состоит из белковой сети, которая поддерживает клетки и придает тканям структуру, напоминая каркас здания.

Сегодня органоиды производят с помощью экстрактов базальной мембраны, полученных из опухолей мышей. Эти материалы довольно дороги, однако их точный состав остается неопределенным.

В поисках решения исследовательская группа обратилась к неожиданной альтернативе: бактериальному белку. В частности, они сосредоточились на Yersinia, бактерии, которая обитает в кишечнике. Микробы Yersinia используют мембранный белок под названием «инвазин» для прикрепления к клеткам человека.

Инвазин активирует определенные белки на поверхности клеток кишечника, которые действуют как крошечные стыковочные станции, позволяя клеткам прикрепляться и расти.

В текущем исследовании ученые покрыли чашки для культивирования очищенным инвазином и показали, что это позволило им культивировать органоиды.

С инвазиновым покрытием команда смогла культивировать органоиды в виде плоских 2D-пластин. Такая структура облегчила выращивание и изучение клеток.

По словам авторов разработки, новая технология позволит ускорить разработку лекарств.

Ранее ученые впервые сумели создать органоид, вырабатывающий кровь.

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