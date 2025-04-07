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Россиянам посоветовали не скупать доллары из-за резко падающего курса

Экономист Беляев: падение доллара – это не повод скупать американскую валюту
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Владимир Астапкович/РИА Новости

На фоне введения американских пошлин в отношении 185 стран курс доллара продемонстрировал резкое снижение. Однако это временное явление, и россиянам не следует спешить скупать американскую нацвалюту, заявил член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев Общественной Службе Новостей.

Эксперт напомнил, что курс валюты напрямую зависит от состояния экономики страны, поэтому на нем ожидаемо отражаются все политические и налоговые действия властей. Такое «психологическое» колебание доллара сейчас как раз и происходит, считает экономист.

Однако наблюдаемая ситуация — не повод вкладываться в американскую нацвалюту, убежден Беляев.

«Это могут сделать те, кто планирует заграничные поездки, однако для граждан внутри страны есть достаточно финансовых инструментов — тех же банковских вкладов — которые более надежны и принесут стабильную прибыль, — считает экономист. — Кроме того, на официальном курсе доллара, который устанавливает ЦБ, введение пошлин особо не отразилось».

В течение ближайшего года, по мнению специалиста, курс рубля к доллару будет зависеть от состояния экономики в России, рост которой Центробанк и Минэкономразвития прогнозируют на уровне 2-2,5%, что означает «около депрессивное» состояние. Еще один фактор — это уровень инфляции, который не падает ниже 10%. С учетом этих исходных данных нацвалюта обречена на снижение, поэтому в течение года будет наблюдаться падение рубля по отношению к доллару, заключил экономист.

Напомним, зеркальные пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп в отношении ряда торговых партнеров страны, заметно ослабили курс доллара. Так, на торгах 3 апреля индекс доллара упал на 1,5%. По отношению к иене и швейцарскому франку американская валюта опустилась примерно на 2%, а к евро и британскому фунту доллар упал более чем на 1%. К канадскому доллару он опустился до минимума, установленного в середине декабря прошлого года.

Ранее россиян предупредили о долларе по 100 рублей.

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