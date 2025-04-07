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Спецпредставитель Путина заявил, что Трамп делает экономику США «great again»

Титов: Трамп добивается результата для экономики США
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Carlos Barria/Reuters

Тарифная политика президента США Дональда Трампа потрясла инвесторов, но он делает экономику своей страны «great again». Об этом заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, передает ТАСС.

По словам Титова, пошлины — это действительно шок для рынков, они снизились, но это объясняется эмоциями инвесторов.

«А не эмоции — это статистика: с начала года число вновь созданных рабочих мест в США продолжает возрастать», — сказал Титов.

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Всего в списке оказались 185 стран.

Для государств Евросоюза размер новых пошлин определен в 20%, для Китая — 34%, для Индии — 26%, для Южной Кореи — 25%, для Японии — 24%, для Великобритании — 10% и т.д. Самые высокие пошлины достались Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%), Камбодже (49%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), Шри Ланке и Мьянме (по 44%).

Ранее сообщалось, что пошлины США на автоимпорт угрожают экономике Японии потерями в $11,7 млрд.

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