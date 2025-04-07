Спецпредставитель Путина заявил, что Трамп делает экономику США «great again»

Тарифная политика президента США Дональда Трампа потрясла инвесторов, но он делает экономику своей страны «great again». Об этом заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, передает ТАСС.

По словам Титова, пошлины — это действительно шок для рынков, они снизились, но это объясняется эмоциями инвесторов.

«А не эмоции — это статистика: с начала года число вновь созданных рабочих мест в США продолжает возрастать», — сказал Титов.

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Всего в списке оказались 185 стран.

Для государств Евросоюза размер новых пошлин определен в 20%, для Китая — 34%, для Индии — 26%, для Южной Кореи — 25%, для Японии — 24%, для Великобритании — 10% и т.д. Самые высокие пошлины достались Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%), Камбодже (49%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), Шри Ланке и Мьянме (по 44%).

Ранее сообщалось, что пошлины США на автоимпорт угрожают экономике Японии потерями в $11,7 млрд.