В Магадане праворульный Nissan уплыл от хозяина на льдине в Японию

В Магадане на видео попал Nissan, который уплыл от рыбака на льдине

В Магаданской области 5 апреля рыбак несколько дней пытался поймать дрейфовавший на льдинах внедорожник Nissan X-Trail. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Внедорожник застрял на льдине в бухте Гертнера. Из-за сильного слома льда хозяин машины не успел отогнать ее к берегу, и она отдрейфовала на льдине в море. Удалось ли в итоге вернуть ее — неизвестно. В тот день в похожей ситуации оказались несколько сотен человек», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, лед начал ломаться в 12 часов дня. Трещины быстро расширялись, но люди продолжали рыбалку. Через час трещины начали стремительно увеличиваться. Прибывшие спасатели сообщили рыбакам, что нужно срочно покинуть лед, но некоторые проигнорировали предупреждение.

По информации источника, на льдинах оказались 30 человек, которых спасателям пришлось эвакуировать. При этом два автомобиля унесло в Охотское море, которое омывает японский остров Хоккайдо.

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