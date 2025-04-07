Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Магадане праворульный Nissan уплыл от хозяина на льдине в Японию

В Магадане на видео попал Nissan, который уплыл от рыбака на льдине

В Магаданской области 5 апреля рыбак несколько дней пытался поймать дрейфовавший на льдинах внедорожник Nissan X-Trail. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Внедорожник застрял на льдине в бухте Гертнера. Из-за сильного слома льда хозяин машины не успел отогнать ее к берегу, и она отдрейфовала на льдине в море. Удалось ли в итоге вернуть ее — неизвестно. В тот день в похожей ситуации оказались несколько сотен человек», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, лед начал ломаться в 12 часов дня. Трещины быстро расширялись, но люди продолжали рыбалку. Через час трещины начали стремительно увеличиваться. Прибывшие спасатели сообщили рыбакам, что нужно срочно покинуть лед, но некоторые проигнорировали предупреждение.

По информации источника, на льдинах оказались 30 человек, которых спасателям пришлось эвакуировать. При этом два автомобиля унесло в Охотское море, которое омывает японский остров Хоккайдо.

Ранее бетонный блок около метро «Парк победы» не смог остановить «Газель».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами