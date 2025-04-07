Стало известно, когда ЕС может принять ответные меры на пошлины США

Politico: ЕС может ответить на пошлины США на сталь и алюминий 9 апреля

Европейский союз (ЕС) может подготовить ответ на таможенные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, к середине текущей недели. Об этом сообщила газета Politico.

«Кажется, [региональное содружество] готовится ответить на предыдущий раунд пошлин <...> на сталь и алюминий в среду (9 апреля — «Газета.Ru»)», — говорится в статье.

По информации издания, в настоящее время Европейская комиссия (ЕК) собирает и изучает финальные комментарии стран — членов ЕС по этой теме. Далее в региональном содружестве должны состояться еще больше консультаций, при этом ожидается, что решение об ответных мерах на пошлины США будет принято уже на текущей неделе.

2 апреля американские власти ввели новую систему таможенных пошлин на товары, поставляемые из-за рубежа. Базовая ставка составила 10% на всю импортируемую продукцию, но для некоторых государств этот показатель оказался значительно выше. В частности, размер пошлин на товары из стран — членов ЕС достиг 20%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Комментируя ситуацию, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала начать переговоры с Дональдом Трампом об отмене пошлин. В то же время она предупредила, что региональное содружество готово действовать в случае провала переговоров.

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