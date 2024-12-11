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Создан первый в мире кроветворный органоид сердца

Nature: создан первый в мире органоид сердца, вырабатывающий кровь

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Ученые объединения Научно-исследовательских лабораторий Лейбница (Германия) первыми в мире создали модель (органоид) сердца, которая имитирует развитие органа и кроветворение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

Мини-органоиды (модели органов) сердца размером всего в несколько миллиметров создаются из человеческих плюрипотентных стволовых клеток (hPSC), которые могут превращаться в любые типы клеток. Процесс их производства сложен: клетки выращиваются в гидрогелевой матрице с добавлением питательных веществ и факторов роста по строго заданному графику, что позволяет им формировать трехмерные структуры, имитирующие развитие человеческого сердца.

В 2021 году немецкие ученые впервые создали сердцеобразующий органоид (HFO), активность которого «подражала» развитию сердца на ранних стадиях. В ходе нового исследования ученые расширили свою модель, добавив к ней кроветворные клетки. Новый кроветворный сердечный органоид получил название BG-HFO.

Новый органоид может стать важным инструментом для исследования межтканевых взаимодействий в процессе кроветворения. Он открывает новые возможности для изучения заболеваний, таких как COVID-19, который поражает как сердце, так и кровеносные сосуды, а также для исследования других болезней, включая рак и генетические дефекты, влияющие на развитие сердца и сосудов.

Ранее ученые создали уникальную «карту» кожи человека.

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