Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Пусть каждый сделает выводы»: Гуф почтил память Паши Техника

В Санкт-Петербурге рэпер Гуф объявил минуту молчания в память о Паше Технике
close
therealguf/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) почтил память своего коллеги Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание Super.

Совместный концерт с Бастой Гуф начал, объявив минуту молчания в честь Техника.

«Давайте помолчим чуть-чуть. Пусть каждый сделает свои выводы из ситуации», — сказал Гуф.

Рэпера Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет. 27 марта его госпитализировали в больницу в Таиланде с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Врачи неделю боролись за жизнь рэпера, однако спустя неделю его состояние резко ухудшилось.

Прощание с российским рэпером Пашей Техником пройдет в том же храме, где его крестили. Траурная церемония состоится в Храме Петра и Павла в Лефортово в Москве.

Накануне жена Паши Техника Ева Карицкая сообщила, что вернулась в Россию из Таиланда и была задержана на дополнительную проверку.

Ранее стало известно, что Стас Михайлов отказался от алкоголя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами