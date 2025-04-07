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Матвиенко назвала ситуацию в ЕС «средневековьем XXI века»

Матвиенко назвала средневековьем XXI века преследование политиков в Европе
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Ситуация в европейских странах, где преследуют политических деятелей, является «средневековьем XXI века». Таким мнением поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

«Мы видим, что сейчас происходит в Европе. Какая демократия, они уже даже не делают вид и не имитируют, скажем, свободу слова или развитие демократических институтов <…> — Средневековье XXI века», — заявила Матвиенко.

Она привела в пример Марин Ле Пен во Франции, которую привлекли к уголовной ответственности по делу о «фиктивных помощниках». Однако, по мнению главы Совфеда, она пострадала из-за того, что пользуется большей поддержкой граждан, чем французский президент Эммануэль Макрон. Матвиенко указала на то, что все это было сделано для того, чтобы Ле Пен не смогла участвовать в следующих выборах главы государства.

Также глава Совфеда упомянула Кэлина Джорджеску, который получил наибольшее количество голосов в первом туре президентских выборов в Румынии в ноябре 2024 года, но после отмены результатов голосования был не допущен к участию в перевыборах, а впоследствии арестован.

31 марта Марин Ле Пен признали виновной в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте, и приговорили к четырем годам лишения свободы. Также ей запрещено в течение пяти лет избираться в органы государственной власти. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме, а проведет срок дома с электронным браслетом.

Ранее тысячи французов вышли на митинг в поддержку Марин Ле Пен.

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