В США пересчитали атомные подлодки России

Россия спустила на воду атомную подводную лодку (АПЛ) «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М») с гиперзвуковой ракетой «Циркон». Об этом сообщает The National Interest.

В публикации говорится, что вместе с «Пермью» российская сторона будет иметь шесть субмарин проектов 885 и 885М. При этом еще три АПЛ находятся в разработке.

«Суда «Ясень»/«Ясень-М» имеют многоцелевую функцию: роль охотника <...>, а также способность поражать морских или наземных противников с помощью крылатых ракет вертикального пуска», — говорится в сообщении.

Автор статьи подчеркнул, что тактическое ядерное оружие было снято с американских и российских подводных лодок к концу «холодной войны», однако теперь возвращается в РФ для ведения боевых действий.

До этого стало известно, что атомная подводная лодка «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М») с гиперзвуковой ракетой «Циркон» будет передана Военно-морскому флоту России в 2026 году.

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