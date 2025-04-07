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Хью Гранта задержали в аэропорту Англии вместе с женой и детьми

Актер Хью Грант пожаловался, что его задержали в аэропорту Хитроу из-за детей
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Carlo Allegri/Reuters

Актер Хью Грант сообщил в соцсети X, что его дети подверглись ненужному допросу в аэропорту.

«Иммиграционный офицер вовлек моих детей в разговор и прошептал: «Это ваши мама и папа?» — рассказал знаменитость.

Грант пояснил, что сотрудник аэропорта Хитроу усомнился в его отцовстве — несмотря на то, что у всех членов семьи в паспорте указана одна фамилия. Голливудский актер назвал ситуацию «оскорбительной и жуткой».

По данным издания The Independent, Грант находился в аэропорту с тремя детьми возраста 12, 9 и 7 лет, которых он воспитывает со своей женой Анной Элизабет Эберштейн. У него также есть 13-летний и 12-летний наследники от бывшей жены Тинглан Хонг.

В октябре 2024 года Грант рассказывал, почему дал своей дочери необычное имя «Опасность». Он признался, что находился «в некоторой панике в тот день», когда давал имя малышке, и посчитал крутым имя «Опасность». Свою другую дочь — Блу Грант (англ. blue — синий) — актер назвал в честь цвета по совету старшего сына Джона.

Ранее сообщалось, что жену Паши Техника задержали в аэропорту.

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