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Важнейший фондовый индекс Германии обвалился

Немецкий фондовый индекс DAX упал на 8,5% впервые с ноября 2024 года
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«Газета.Ru»

Важнейший немецкий фондовый индекс DAX рухнул сразу на 8,5%, опустившись ниже 19 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

До таких значений индекс опустился впервые с 21 ноября 2024 года.

В этот же день фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 7,34%, а основной индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Component опустился на 9,66%. К закрытию торгов Shanghai Composite упал до отметки в 3 096,58, Shenzhen Component до 9 364,50.

Китайские индексы обвалились в ответ на действия правительства КНР, которое 4 апреля объявило об ответе на тарифную политику президента США Дональда Трампа. Было объявлено, что в Китае с 10 апреля начинают действовать пошлины в размере 34% на все американские товары.

Индекс Московской биржи в этот день после открытия утренней торговой сессии опустился ниже 2700 пунктов — впервые с 25 декабря 2024 года. По состоянию на 07:33 по московскому времени, индекс Мосбиржи снижался на 3%. В этот момент значение находилось на уровне 2 698,63 пункта.

Трамп прокомментировал реакцию рынков на пошлины США.

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