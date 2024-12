Ученые раскрыли тайну формирования месторождений золота

Международная группа исследователей обнаружила новое соединение из золота и серы, которое проливает свет на процессы образования месторождений золота. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Золото, содержащееся в рудах вулканического происхождения, которые расположены в пределах Тихоокеанского огненного кольца, поднимается к поверхности Земли из ее мантии в результате магматических процессов. Однако долгое время ученые не могли точно объяснить, как именно это происходит. Теперь, используя численное термодинамическое моделирование, исследователи наконец-то смогли ответить на этот вопрос. Они выяснили, при каких условиях золото концентрируется в магме, которая поднимается из недр Земли.

Для создания модели были проведены лабораторные эксперименты при разных давлениях и температурах. Затем полученные данные были сопоставлены полученные данные с реальными условиями. Этот метод позволил подтвердить существование трисульфида золота — вещества, играющего ключевую роль в данном процессе. По словам профессора Адама Саймона, одного из авторов исследования, это соединение формируется на глубине от 50 до 80 километров под действующими вулканами. Именно оно способствует переходу золота из мантии в магму, которая затем поднимается на поверхность.

Ученые также отметили важную роль зон субдукции в этом процессе. Это зоны, где океанические плиты погружаются под континентальные. Они не только вызывают вулканические извержения, но и становятся источниками богатых золотых месторождений. Примером таких зон могут служить регионы вулканической активности вокруг Тихого океана — от Новой Зеландии до Чили.

Результаты исследования дают ценную информацию о процессах формирования золотых месторождений. По мнению авторов работы, они могут значительно повысить эффективность их поиска.

