В Бурятии горит лес на общей площади почти 370 га

В Бурятии тушат 13 лесных пожаров на площади почти 370 га

На территории Бурятии зафиксировано 13 лесных пожаров. Об этом сообщает региональное агентство лесного хозяйства.

Лес горит в шести районах республики и в городе Улан-Удэ на площади 369,9 гектара. Причиной пожаров стали весенний пал и неосторожное обращение с огнем.

В тушении огня принимают участие 268 человек и 51 единица лесопожарной техники.

Самой сложной является обстановка в Еравнинском районе, при этом угроза населенным пунктам отсутствует. На территории республики введен особый противопожарный режим, доступ в леса ограничен.

6 апреля сообщалось, что в Дагестане произошел крупный лесной пожар на территории Акушинского района.

21 марта сообщалось, что первый в этом году лесной пожар ликвидировали в Московской области. Возгорание произошло в Озерном участковом лесничестве в городском округе Балашиха.

Ранее в Гидрометцентре назвали регионы с высоким классом пожароопасности.