В подполье заявили, что ВСУ стягивают в Одессу технику для нового наступления

Западные страны через порты Одессы активно поставляют вооружение Украине для подготовки новых наступательных операций. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Одесса, порты не спят <…> Технику тащат, и, насколько я знаю, — ракеты дальнобойные. Не оставили задумку «контрнаступления», — отметил он.

По информации Лебедева, Вооруженным силам Украины поставили большое количество западных БПЛА-носителей. Кроме того, в Черновцы и Львов в разобранном виде везут французские военные вертолеты, рассказал координатор.

«В общем, расслабляться нельзя», — добавил он.

2 апреля доктор военных наук Константин Сивков сообщил, что Одесса и Николаев могут быть наиболее вероятными направлениями для наступления российской армии после выхода к границе Днепропетровской области. По его словам, решаются две задачи — отрыв Украины от Черного моря и получение Черноморского бассейна, а также выход на границу Приднестровья.

Ранее в Крыму призвали установить контроль над черноморскими портами Украины.