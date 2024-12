Ученые подсчитали сумму глобального ущерба от загрязнения токсинами из пластика

Global Look Press

Американские ученые из Массачусетского университета в Амхерсте подсчитали сумму глобальных экономических потерь от загрязнения среды химическими токсинами, встречающимися в пластике. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По словам специалистов, в состав полимерных изделий включено более 16 тыс. химикатов, призванных придавать продукции цвета, прочность и долговечность. Однако эффект от их воздействия на здоровье плохо изучен.

Команда сосредоточилась на трех известных химических токсинах — бисфеноле А (БФА), Ди(2-этилгексил)фталате (ДЭГФ) и полибромированных дифениловых эфирах (ПБДЭ). Эти соединения встречаются в упаковке пищевых продуктов, синтетических тканях, электронике и других бытовых товарах.

БФА связан с заболеваниями эндокринной системы, диабетом и репродуктивными расстройствами. ДЭГФ вызывает заболевания сердечно-сосудистой системы и проблемы развития. ПБДЭ обладают нейротоксичным действием и ухудшают когнитивное развитие детей.

В исследовании оценили некоторые виды воздействия этих химических веществ на здоровье и экономику в 2015 году.

Оказалось, что суммарные экономические потери от влияния этих загрязнителей на здоровье составили более $1,5 трлн в год за счет преждевременной смертности, хронических заболеваний и снижения коэффициента интеллекта (IQ).

По словам ученых, воздействие БФА было связано с 5,4 млн случаев болезней сердца и 346 тыс. инсультов, которые в сумме унесли 431 тыс. жизней.

Влияние ДЭФГ стало причиной 164 тыс. преждевременных уходов из жизни, а ПБДЭ привел к потере 11,7 млн баллов IQ у новорожденных детей.

Ученые добавили, что более 70% из 16 тыс. химических веществ, используемых при изготовлении пластмасс, до сих пор не проверены на токсичность.

Ранее исследователи выяснили, что микропластик и «вечные химикаты» усиливают токсичность друг друга.