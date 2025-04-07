РПЛ поменяла логотип в соцсетях в честь рекорда Овечкина

Российская футбольная премьер-лига поменяла логотип в соцсетях в честь Овечкина

Российская футбольная премьер-лига (РПЛ) разместила новый логотип на своих площадках в социальных сетях в честь рекорда российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Обновленную эмблему можно увидеть в Telegram-канале РПЛ.

«Все празднуют великий рекорд Александра Овечкина, даже наш Мишка», — говорится в сообщении.

На логотипах изображен мишка с надписью Ovechkin.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Александр Овечкин назвал самого влиятельного игрока в своей карьере.