Водителей предупредили о штрафе за парковку автомобиля возле дерева не на асфальте

Парковка автомобиля во дворе дома возле дерева не на асфальте может обернуться штрафом. Об этом заявил ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин в беседе с агентством «Прайм».

«В судебной практике встречаются прецеденты, когда водителя признавали виновным просто за то, что он остановил транспортное средство рядом с деревом не на твердом покрытии», — отметил он.

Безделин также предупредил, что запрещено парковаться на газонах, даже если на вид они таковыми не являются. Наказание за это устанавливается региональным законом.

В конце марта Telegram-канал SHOT сообщал, что в России в 2025 году планируют в три раза увеличить штрафы за парковку на тротуарах. Соответствующий законопроект на заключение в правительство РФ отправили депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Инициаторы считают, что штрафы за оставление машин на тротуарах, установленные в 2011 году, давно потеряли свою актуальность. По информации источника, в регионах планируют увеличить штраф с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — с 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге хотят штрафовать за парковку на эксплуатационной маркировке.