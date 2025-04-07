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Водителей предупредили о штрафе за парковку автомобиля возле дерева не на асфальте

Юрист Безделин: парковка автомобиля у дерева не на асфальте грозит штрафом
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Shutterstock

Парковка автомобиля во дворе дома возле дерева не на асфальте может обернуться штрафом. Об этом заявил ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин в беседе с агентством «Прайм».

«В судебной практике встречаются прецеденты, когда водителя признавали виновным просто за то, что он остановил транспортное средство рядом с деревом не на твердом покрытии», — отметил он.

Безделин также предупредил, что запрещено парковаться на газонах, даже если на вид они таковыми не являются. Наказание за это устанавливается региональным законом.

В конце марта Telegram-канал SHOT сообщал, что в России в 2025 году планируют в три раза увеличить штрафы за парковку на тротуарах. Соответствующий законопроект на заключение в правительство РФ отправили депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Инициаторы считают, что штрафы за оставление машин на тротуарах, установленные в 2011 году, давно потеряли свою актуальность. По информации источника, в регионах планируют увеличить штраф с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — с 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге хотят штрафовать за парковку на эксплуатационной маркировке.

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