Эксперт оценил влияние тарифной политики США на экономику России

Введенные Соединенными Штатами дополнительные пошлины на импорт товаров и услуг окажут как положительное, так и отрицательное воздействие на экономику России. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

Он отметил, что непосредственное влияние мер президента США Дональда Трампа на экономику РФ проявится, с одной стороны, в виде дешевеющей нефти, что может существенно сократить доходы российского госбюджета. Но, с другой стороны, возможно, будет иметься позитивный эффект из-за увеличения количества азиатских товаров, которые из-за высоких тарифов были перенаправлены на российский рынок.

По мнению эксперта, результатом американских пошлин станет притягивание к Китаю многих других развивающихся и изначально не испытывающих к нему симпатий государств.

6 апреля глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что США не ввели пошлины на товары из РФ из-за продолжающихся переговоров.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились.

Ранее в США назвали главного победителя в торговой войне Трампа.