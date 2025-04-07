Минобороны отказали во взыскании 57,5 млн рублей с производителя средств борьбы с БПЛА

Суд отказал Минобороны РФ во взыскании 57,5 млн рублей с завода «Электроприбор»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Минобороны России на 57,5 млн рублей, который министерство подало против ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», выпускающего средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд решил в иске министерства обороны к ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» отказать полностью», — сказали в инстанции.

29 ноября 2024 года сообщалось, что Минобороны Российской Федерации подало иск к ОАО «Владимирский завод «Электроприбор». По мнению истца, ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом. Сумма исковых требований — 57 502 195 рублей.

В тот же день стало известно, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России к производителю космических аппаратов АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» из Красноярска.

Ранее Минобороны РФ подало судебные иски к Военно-строительной компании.