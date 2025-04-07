Для России будет оптимально, если пост президента Украины займет прагматик. Об этом в интервью Ura.ru заявил директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

По его мнению, пророссийский президент на Украине сейчас невозможен ни при каком раскладе, поскольку у него не будет электоральной базы для победы на выборах.

«Для России оптимально, если во главе Украины окажется прагматик, который сумеет этот прагматизм «продать» своей нации, обществу как наиболее приемлемый выход из той ситуации, в которой страна оказалась, мотивируя задачами быстрого восстановления экономики, снижения внешних рисков», — сказал эксперт.

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что гражданские власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Как отметил лидер РФ, украинская конституция устроена так, что «все» назначаются главой государства, в том числе региональные органы власти. Если Зеленский сам нелегитимен, то «все остальные — тоже», подчеркнул Путин.

Также он предложил ввести внешнее управление на Украине под эгидой ООН для того, чтобы гарантировать проведение президентских выборов.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее в конгрессе США заявили, что «маленький диктатор» Зеленский должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы.