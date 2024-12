Загадочные черви в Чернобыле оказались устойчивы к радиации

Ученые из Нью-Йоркского университета обнаружили, что микроскопические круглые черви, обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, устойчивы к высоким уровням радиации. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Микроскопические круглые черви-нематоды, которые обитают в различных средах, включая почву и тела других организмов, славятся своей удивительной выносливостью. Некоторые из них могут переносить замораживание на тысячи лет, а другие способны выживать в экстремальных условиях. Недавно было обнаружено, что нематоды из Чернобыльской зоны отчуждения проявляют невероятную устойчивость к радиации. Несмотря на высокие уровни ионизирующего излучения, их геномы остаются неповрежденными, что свидетельствует о поразительной способности этих червей адаптироваться к суровым условиям.

Для проведения исследования ученые собрали образцы нематод из почвы, листового опада и гниющих плодов в зоне отчуждения, измеряя радиационный фон с помощью дозиметров. Было выделено 15 геномов для анализа, которые сравнили с образцами нематод из разных стран, включая Германию, Филиппины, США и Австралию. Результаты доказали, что черви не только избегают серьезных генетических повреждений, но и не обнаруживают признаков мутаций, вызванных радиационным воздействием.

«Наша работа открывает путь к пониманию того, почему у одних людей выше устойчивость к повреждающим факторам, чем у других,» — сообщила профессор София Тинтори, руководитель исследования.

Новые данные могут дать ключ к изучению механизмов восстановления ДНК, которые в будущем помогут разработать новые подходы к лечению рака у людей.

