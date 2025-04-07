Член Зала хоккейной славы поздравил Овечкина с рекордом

Селянне: рекорд никогда не должен был быть побит, но Овечкин сделал это

Член Зала хоккейной славы финн Теему Селянне заявил, что снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйна Гретцки никогда не должен был быть побит, но российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал это. Об этом легендарный хоккеист написал в своих социальных сетях.

«Поздравляю! Невероятное достижение. Молодец, этот рекорд не должен был быть побит, но ты это сделал. Наслаждайся и продолжай в том же духе!» — заявил Селянне.

54-летний финский хоккеист занимает 12-е место в списке лучших снайперов лиги, забив 684 гола в 1451 матче. Он завершил карьеру в 2014 году.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин заявил, что счастлив за Россию.