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ВСУ уничтожили сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен

Командир Бадмажапов: ВСУ уничтожили сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен в ДНР
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Gleb Garanich/Reuters

Командир батальона группировки «Центр» Даба Бадмажапов рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы Украины ликвидировали своих же за попытку сдаться в плен в районе населенного пункта Успеновка на Красноармейском направлении в ДНР.

По его словам, пятеро украинских солдат пытались сдаться в плен ВС РФ при освобождении населенного пункта, но их ликвидировали.

В начале апреля снайпер 40-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным «Коваль» рассказал, что украинские солдаты не хотят идти на обмен, опасаясь, что командование ВСУ снова отправит их в зону боевых действий.

По словам «Коваля», пленные украинцы знают об отступлении своей армии и понимают, что максимум через месяц после обмена снова окажутся в окопе.

До этого пленный украинский военный Александр Симончук рассказал, что при подготовке мобилизованных им рассказывали, как сдаваться в плен российской армии. На них, в частности, рекомендовали не вести себя в плену слишком агрессивно или слишком активно.

Ранее российские военные ликвидировали высокопоставленного командира ВСУ.

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