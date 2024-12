Астрономы обнаружили новые темные кометы

Новые наблюдения астрономов позволили значительно увеличить количество известных темных комет — небесных тел, которые по внешнему виду напоминают астероиды, но ведут себя как кометы. Теперь их насчитывается 14. Кроме того, ученые смогли разделить эти объекты на два типа, основываясь на особенностях их орбит. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Темные кометы впервые были замечены, когда астрономы обнаружили, что траектория астероида 2003 RM слегка отклоняется от предсказанной. Поведение объекта напоминало выброс газов, характерный для комет, но он не имел характерного для них хвоста. Позже подобное поведение было обнаружено у межзвездного объекта Оумуамуа, что укрепило гипотезу о существовании нового класса небесных тел.

Новое исследование показало, что темные кометы делятся на два типа. Первый — крупные объекты с вытянутыми орбитами, которые обитают во внешней Солнечной системе. Второй — мелкие с круговыми орбитами. Они находятся ближе к внутренним планетам, таким как Земля и Марс. Эти наблюдения ставят перед учёными множество вопросов, включая происхождение таких объектов, причины их аномального ускорения и наличие льда в их составе.

Также оказалось, что такие кометы могут играть важную роль в доставке воды и органических веществ на планеты, способствуя зарождению жизни.

«Темные кометы — потенциальный источник веществ, необходимых для возникновения жизни на Земле», — отметил Даррил Селигман, ведущий автор исследования.

Исследование темных комет не только помогает лучше понять эволюцию Солнечной системы, но и открывает новые перспективы в изучении происхождения нашей планеты.

