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Телескоп Джеймс Уэбб подтвердил несостыковку в современной космологии

AJ: подтверждено расхождение между измерениями скорости расширения Вселенной

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NASA

Недавние наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба подтвердили существование серьезной научной проблемы, известной как «напряженность Хаббла». Это расхождение между измерениями скорости расширения Вселенной (постоянной Хаббла) и предсказаниями стандартной космологической модели. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AJ).

По данным телескопов Хаббл и Уэбб, текущая скорость расширения Вселенной составляет около 72,6 км в секунду на мегапарсек, что выше расчетов стандартной модели, которые дают значение примерно 67–68 км/с/Мпк. Это различие в пять–шесть км/с/Мпк слишком велико, чтобы объяснить его ошибками измерений.

«С этой проблемой нельзя больше обходиться легкомысленно, — сообщил лауреат Нобелевской премии Адам Рисс, ведущий автор исследования. — Это возможность узнать больше о том, как устроена Вселенная».

Команда Рисса использовала данные, собранные Уэббом за два года, чтобы проверить измерения сделанные Хабблом. Исследователи изучали расстояния до галактик, в которых происходили взрывы сверхновых, и применяли три разных метода для их измерения. Все измерения, сделанные Уэбба, подтвердили данные Хаббла с точностью до 2% — значительно ниже расхождения в 10%, которое составляет напряженность Хаббла.

Одна из гипотез, объясняющих этот феномен предполагает, что в ранней Вселенной существовала дополнительная темная энергия, которая ускорила ее расширение после Большого взрыва, но никаких ее подтверждений найдено не было.

Открытие может стать важным шагом к решению одной из самых волнующих загадок современной космологии.

Ранее ученые выдвинули гипотезу о том, где может находиться наша галактика.

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