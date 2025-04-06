В США отказались откладывать введение пошлин

Министр торговли США заявил, что страна не будет откладывать введение пошлин

Соединенные Штаты не намерены откладывать введение новых тарифных ограничений. Об этом заявил министр торговли США Говард Латник, выступая в программе Face Nation на телеканале CBS News.

«США не будут откладывать введение в действие новых пошлин», — подчеркнул глава ведомства.

Латник отметил, что США не изменят своих планов, несмотря на просьбы некоторых стран-партнеров о проведении переговоров по этому вопросу.

Сегодня в Белом доме сообщили, что более 50 государств обратились в администрацию президента США для переговоров по урегулированию вводимых президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен стать первым зарубежным лидером, лично обсудившим с президентом Трампом вопрос о введенных Соединенными Штатами тарифных ограничениях на импорт товаров в США.

Ранее в Вашингтоне рассказали, почему не ввели пошлины на российские товары.