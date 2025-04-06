В Челябинской области катафалк с участником СВО застрял в грязи

На Урале родным участника СВО пришлось выталкивать из грязи катафалк с его телом

В Челябинской области катафалк с участником СВО застрял в непролазной грязи, сообщают «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, ЧП произошло в начале апреля в поселке Верхние Малюки. С местным жителем Анатолием Семкиным, который заключил контракт еще в начале спецоперации, прощались его родственники и односельчане.

Во время транспортировки тела катафалк застрял в грязи, и участникам траурной церемонии пришлось толпой выталкивать машину.

На отсутствие нормальных дорог в округе местные жалуются уже давно. Теперь возмущенные последним инцидентом жители Верхних Малюков собираются обратиться в прокуратуру.

Ранее в Нижегородской области четверо детей пострадали из-за водителя на летней резине.