В администрации США оценили риск рецессии из-за новых пошлин

Глава минфина США заявил, что новые пошлины не приведут к рецессии в стране

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины не приведут к рецессии в стране. Такое мнение он озвучил в интервью NBC.

«Я думаю, что мы можем видеть по числу рабочих мест в пятницу, которое было намного выше ожиданий, что мы движемся вперед, поэтому я не вижу причин, по которым мы должны предполагать рецессию», — заявил он.

До этого глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что США не ввели пошлины на товары из РФ из-за продолжающихся переговоров по Украине. Он также выразил уверенность, что новые пошлины не приведут к росту цен на товары в США.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее WSJ писало, что Китай и Си Цзиньпин выиграли от введения Трампом новых тарифов.