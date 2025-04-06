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Стармер: мир, каким мы его знали, исчез из-за действий Трампа

Стармер: торговая война Трампа разрушила прежний миропорядок
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Leon Neal/Reuters

Британский премьер-министр Кир Стармер в статье для The Telegraph написал, что создававшийся в последние годы миропорядок прекратил свое существование.

По мнению политика, больше нельзя воспринимать как должное прошлые представления, новый мир опирается не на «установленные правила», а на «сделки и альянсы».

«Мир, каким мы его знали, исчез. <...> Мы готовы к тому, что будет дальше», — отметил Стармер.

Он добавил, что от торговой войны не выиграет никто и Соединенное Королевство и другие страны ждут серьезные экономические последствия. Однако, по мнению премьера, на введение пошлин нужно реагировать, «сохраняя спокойствие и борясь за лучшее соглашение».

«Мы ускорим планы, которые повысят нашу конкурентоспособность, чтобы быть менее уязвимыми перед подобными глобальными потрясениями», — сообщил политик.

Стармер подчеркнул, что, несмотря на происходящее, по-прежнему поддерживает идею свободной и открытой торговли.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50% (для Великобритании они составили 10%). На этом фоне фондовый рынок США обвалился, к открытию потеряв около $2,7 трлн рыночной капитализации.

Ранее Трамп предупредил американцев о трудных временах и призвал «держаться крепче».

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