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Сотрудников USAID, отправленных в Мьянму, уволили

NYT: власти США уволили отправленную в зону землетрясения в Мьянме команду USAID
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Reuters

Власти США уволили трех сотрудников агентства США по международному развитию (USAID), которые отправились в Мьянму для оценки последствий землетрясения. Об этом сообщает The New York Times  со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что сотрудники USAID должны были выяснить, как США могут помочь в ликвидации последствий землетрясения.

Специалисты агентства получили электронные письма об увольнении в момент, когда уже прибыли в пострадавший город Мандалай.

По данным издания, этот шаг шокировал сотрудников USAID в  Вашингтоне.

1 апреля сообщалось, что почти все местные сотрудники в других странах и американские дипломаты, работающие в структурах Агентства США по международному развитию, будут уволены к сентябрю.

В конце марта серия сильных землетрясений с максимальной магнитудой 7,7 произошла в Мьянме. Подземные толчки ощущались также в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме землетрясение вызвало значительные разрушения: были повреждены многочисленные здания, большому числу людей понадобилась медицинская помощь. Стихийное бедствие привело к обрушению моста через реку Иравади и частичному разрушению исторического дворца в Мандалае. Власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение.

Ранее Белый дом уволил трех сотрудников СНБ после встречи Трампа с активисткой.

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