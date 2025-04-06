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В Башкирии мужчина избивает и грозится облить бывшую жену кислотой

Жительница Уфы опасается за свою жизнь из-за угроз бывшего мужа
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Telegram-канал «Осторожно, новости»

Бывший муж угрожает расправой жительнице Башкирии. Об этом она рассказала «Осторожно, новости».

В беседе с Telegram-каналом 40-летняя Зухра К. из Уфы заявила, что развелась со своим мужем Константином после восьми лет брака. Женщина утверждает, что, хотя 37-летний мужчина «никогда не работал и жил за ее счет», первые два года они жили нормально. Однако затем он стал употреблять наркотики, «сначала кокаин, потом мефедрон», и начал избивать ее и сына Зухры от первого брака.

В августе прошлого года пара рассталась по инициативе уфимке, однако месяц спустя бывшие супруги встретились. Константин напал на экс-возлюбленную и дважды ударил ее головой о капот автомобиля. Пострадавшая написала несколько заявлений в полицию и добилась возбуждения уголовного дела, мужчину обвиняют в том числе в мошенничестве за присвоение денег от продажи общего дома. Тем не менее Зухра продолжает получать от бывшего мужа угрозы.

«Говорит, придет ко мне и топором по голове ударит. Общим друзьям говорит: «Я оболью ее кислотой и уеду на СВО» и узнает условия службы», — жалуется женщина.

Ранее муж поджег жену, когда она сказала ему прекратить играть в видеоигры и найти работу.

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