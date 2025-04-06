Медведев оценил предстоящее возвращение Синнера после дисквалификации за допинг

Российский теннисист Даниил Медведев оценил скорое возвращение первой ракетки мира итальянца Янника Синнера после отстранения за допинг. Его слова приводит Ubitennis.

«Происходит всякое: травмы, отстранения и всевозможные истории. В теннисе все очень быстро. Синнер не играет в Монте-Карло, поэтому турниры выигрывают другие теннисисты. Но когда Янник вернется, всем станет сложнее. Думаю, его возвращение станет фантастическим для ATP», — заявил Медведев.

Отстраненный итальянец вернется в мае на грунтовом турнире в Риме.

Синнер дисквалифицирован на три месяца — до 4 мая 2025 года. Такое решение приняло Международное антидопинговое агентство (WADA), объявившее, что пришло к соглашению с теннисистом по его делу.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщалось, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Ранее Медведев и Мирра Андреева потребовали повышения призовых на турнирах Большого шлема.