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Медведев оценил предстоящее возвращение Синнера после дисквалификации за допинг

Медведев: возвращение Синнера станет фантастическим для ATP
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Francis Mascarenhas/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев оценил скорое возвращение первой ракетки мира итальянца Янника Синнера после отстранения за допинг. Его слова приводит Ubitennis.

«Происходит всякое: травмы, отстранения и всевозможные истории. В теннисе все очень быстро. Синнер не играет в Монте-Карло, поэтому турниры выигрывают другие теннисисты. Но когда Янник вернется, всем станет сложнее. Думаю, его возвращение станет фантастическим для ATP», — заявил Медведев.

Отстраненный итальянец вернется в мае на грунтовом турнире в Риме.

Синнер дисквалифицирован на три месяца — до 4 мая 2025 года. Такое решение приняло Международное антидопинговое агентство (WADA), объявившее, что пришло к соглашению с теннисистом по его делу.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщалось, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Ранее Медведев и Мирра Андреева потребовали повышения призовых на турнирах Большого шлема.

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