Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили элитные подразделения операторов БПЛА с белгородского участка фронта в Сумскую область, чтобы попытаться удержать село Гуево в Курской области. Об этом рассказал РИА Новости источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск «Север».

По его словам, переброска украинских дроноводов произошла на фоне успехов российских войск в курском приграничье, в частности после освобождения большей части населенного пункта Гуево.

«Птичек» стало больше в несколько раз. Они пытаются отрезать (силы РФ. — прим. ред.), оставить штурмовиков без снабжения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, украинские операторы БПЛА атакуют всех подряд — как военных, так и гражданских.

Источник добавил, что стягивание элитных сил в Сумскую область свидетельствует о желании командования ВСУ любой ценой удержать боевые позиции в районе Гуево и сохранить контроль над населенными пунктами курского приграничья.

6 апреля в российских силовых структурах рассказали, что военные ВС РФ продолжают выбивать противника из села Гуево и хутора Олешня в Курской области. Тех украинцев, которые отказываются сложить оружие, уничтожают. По данным силовиков, таких бойцов ВСУ много, поскольку командование, не жалея личный состав, «пытается любой ценой удержаться хоть за несколько квадратных метров российской территории».

Ранее силовики сообщили о приближении ВС РФ к важной транспортной артерии ВСУ.