В алтайские села вернули свет, пропавший из-за урагана

На Алтае во всех населенных пунктах восстановили нарушенное из-за сильного ветра электроснабжение. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

«Восемь сел Усть-Канского района (Верх-Ануй, Белый Ануй, Турата, Черный Ануй, Каракол, Усть-Мута, Верх-Мута, Келей) запитаны электроэнергией от 18 резервных источников питания», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что в Усть-Канский район доставили дизель-генератор 100 кВт, чтобы обеспечить жителей электричеством. Линию электропередачи 110 кВт на территории Алтайского края по-прежнему восстанавливают.

Накануне из-за штормового ветра прекратилось электроснабжение Майминского, Чемальского, Онгудайского, Шебалинского, Чойского, Турочакского, Усть-Канского и Усть-Коксинского районов республики. Отключение электричества из-за плохих погодных условий также затронуло почти 60 тыс. чел. в Красноярском крае. Массовые отключения объектов электросетевого хозяйства произошли из-за ветра с порывами до 28 м/с. К аварийно-восстановительным работам в регионе привлекли почти 400 человек и более 200 единиц техники.

Ранее в Красноярске сорванная ураганом крыша повредила автомобиль.