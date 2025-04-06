В Вене нашли крупное братское захоронение римских легионеров

В Австрии строители наткнулись на массовое захоронение римских солдат, датируемое I-II веками нашей эры. Груду костей обнаружили во время ремонта футбольного поля в районе Зиммеринг на юго-востоке Вены. Об открытии сообщается на официальном сайте австрийской столицы (Stadt Wien).

Археологи установили, что все погребенные были мужчинами — легионерами, павшими в жестоком бою. На их костях сохранились характерные следы боевых ранений от копий, мечей и кинжалов. Средний рост воинов составлял около 1,7 метра, что несколько выше типичного римского солдата того времени.

Особую ценность находке придает тот факт, что римляне в этот период обычно кремировали своих покойных.

«Захоронение тел является абсолютным исключением для европейских провинций империи около 100 года н.э.», — подчеркнула Кристина Адлер-Вельфль, руководитель археологической службы Вены.

Захоронение оказалось всего в нескольких километрах от места, где стоял римский военный форт Виндобона — важный опорный пункт на северной границе империи, известной как Германский лимес. Ученые считают, что солдаты пали в битве с германскими племенами, после чего римляне могли усилить гарнизон форта.

Сейчас специалисты детально изучают находки: оружие, фрагменты доспехов и даже гвозди от военных сандалий. Планируется провести анализ ДНК и изотопный состав костей, чтобы установить происхождение легионеров и условия их жизни. После завершения исследований артефакты пополнят коллекции венских музеев.

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