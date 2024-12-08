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Черви-паразиты помогли ученым создать медицинские устройства

PNAS: строение червей-паразитов помогло ученым создать медицинские устройства

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Freepik.com

Ученые из Гарвардского Университета создали уникальные миллиметровые самозакрепляющиеся устройства для биомедицинского применения, вдохновленные строением органов прикрепления паразитических червей. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) Nexus.

Новое устройство в виде трубки с мини-шипами обещает революцию в области медицины, диагностики и лечения труднодоступных участков организма. По словам ученых, прототип устройства создается с использованием технологий ламинирования, что позволяет изготавливать его в плоском виде, а затем развертывать в трехмерную форму. В развернутом состоянии диаметр устройства составляет менее пяти миллиметров, а его вес — всего 44 микрограмма.

Ключевая особенность устройства — крючковая система, имитирующая механизмы ленточного червя. При контакте с тканью крючки раскрываются менее, чем за одну миллисекунду, и проникают в мягкие ткани с минимальным повреждением. Это открывает новые возможности для лечения и диагностики в самых труднодоступных областях организма.

Исследователи подчеркивают, что новая технология может быть использована не только в медицине, но и в таких областях, как мониторинг дикой природы и создание умных текстильных материалов.

«Мы вдохновлялись природными механизмами, которые паразиты совершенствовали миллионы лет. Это позволило нам создать устройство, которое безопасно, эффективно и адаптивно», — отметил профессор Роберт Вуд, руководитель исследования.

Ранее ученые впервые создали робо-ворона, способного летать.

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