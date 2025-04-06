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«Спартак» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

«Спартак» разгромил «Ростов» со счетом 3:0 в 23-м туре РПЛ
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Московский «Спартак» разгромил «Ростов» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая проходила на «Ростов Арене», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В первом тайме голов забито не было, однако на 45+4-й минуте красную карточку получил нападающий «Ростова» Алексей Сутормин. Во второй половине встречи на 65-й минуте счет открыл Наиль Умяров, на 68-й отличился Кристофер Мартинс, а третий мяч забил Эсекьель Барко на 88-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» вернулся на вторую строчку — теперь подопечные Деяна Станковича имеют 47 очков и вновь обгоняют петербургский «Зенит» по дополнительным показателям. Лидирует в таблице «Краснодар» — 52 балла. «Ростов» идет на седьмом месте с 33 баллами.

В следующем матче «Спартак» сыграет дома против махачкалинского «Динамо» — встреча состоится 11 апреля. «Ростов» 12 числа в гостях встретится с «Ахматом».

До конца чемпионата осталось семь туров.

Ранее «Динамо» разгромило «Химки» в матче РПЛ.

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